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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: У русского солдата в аптечке ничего нет. Когда они видят украинские аптечки, у них глаза на лоб лезут

 
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Блогер отметил, что в российской аптечке есть жгут, которым "что-нибудь еще можно перетянуть"
Блогер отметил, что в российской аптечке есть жгут, которым "что-нибудь еще можно перетянуть"
Фото: ЕРА

В отличие от медицинской аптечки для российского солдата, аптечка для украинского военного – стандарта НАТО. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

Сравнение аптечек он сделал после сравнения сухпайков военных Украины и РФ.

"У русского солдата [в аптечке] есть только обезболивающие, жгут и таблетка, которую они бросают в воду, чтобы воду как бы очистить. Все: больше там, в принципе, ничего в той аптечке нет. У нас самая настоящая аптечка натовского стандарта. У них глаза на лоб лезут просто, когда они ее видят", – сказал Золкин.

Он отметил, что в украинской аптечке "полностью весь набор, который необходим, чтобы предоставить помощь товарищу или чтобы предоставить помощь самому себе".

"К сожалению, я не расскажу в деталях просто потому, что я боюсь ошибиться где-то. Я вам просто говорю: натовский стандарт и все красиво, все понятно, все удобно и все есть, в отличие от того, что есть у россиян. Может еще у них бинт там какой-нибудь валяться, или зеленка, или что-то в этом духе. В общем, насыпали что-нибудь, чтобы было", – объяснил Золкин.

По словам блогера, российские военные, "по сути, никогда это не используют".

"Ну жгутом что-нибудь еще можно перетянуть. Ну обезболивающее еще можно вколоть. Вот это, в принципе, все, что они могут сделать. Больше они не могут сделать ничего. [...] Им нечем даже [...] рану продезинфицировать толком. Ну у них нет ничего в этом смысле. И знаете, сами россияне это прекрасно понимают. И сами россияне прекрасно понимают, что их бросают сюда на гибель и никто о них не заботится", – считает он.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины и министерство способствовало этому.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, НАТО, медицина, война, военные, Алеся Бацман, война России против Украины, блогер, российские военные, Владимир Золкин, россияне
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