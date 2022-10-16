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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Украинский сухпаек сравним с американским. А российский – это коробка, из которой все высыпается. Это демонстрирует разницу в отношении

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Российский сухпаек "возможно есть", считает Золкин (на фото не он)
Российский сухпаек "возможно есть", считает Золкин (на фото не он)
Скриншот: ВОЕНТОРГ РАТНИКсейф.ру / YouTube

Россия не обеспечивает качественным питанием своих военных, воюющих против Украины. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

"Обеспечение у них и в плане тех же сухпайков, и в плане того же оружия – оно все устаревшее, очень устаревшее. [...] В пайках у них... Ну как вам сказать? Я не могу сказать, что это невозможно есть. Это возможно есть. Те же каши или те же тушенки, которые им дают, – это есть возможно. И к тому же с тем питанием, к которому они привыкли, – для них это абсолютно приемлемая история", – сказал он.

Украинский блогер отметил, что на таком сухпайке "можно выжить", но украинские сухпайки лучше.

"У нас есть от нескольких производителей. И российский паек. И ты сразу видишь по этому пайку разницу, отличие нашей армии, нашего обеспечения и их армии, их обеспечения. Наш паек спокойно можно сравнить с американским пайком, где это все красиво упаковано в герметический пакет. Герметический пакет ты когда раскрываешь, ты сначала достаешь завтрак, потом ты его закрываешь – и он становится таким же герметичным, таким же удобным, который можно спокойно положить в рюкзак, и, если ты упадешь на этот пакет или еще что-то, с ним ничего не случится. Потом обед, потом ужин. Не нужно разводить никаких костров и ничего делать. Есть специальный, опять-таки, пакетик, в который ты кладешь, там, первое блюдо или второе блюдо, засыпается специальный порошочек – все это нагревается. И солдат может покушать горячее блюдо в любом месте и всегда", – объяснил Золкин.

Он описал российский паек.

"Представьте: коробка, в которую, там, – я не знаю – хлопья... Вы все видели эти коробки со звездами зеленые, которые ложатся в рюкзак, а он бежит – все тарахтит. Когда тебе нужно достать, тебе нужно высыпать это все – знаете, непонятно, как разложиться, непонятно, как это вскрывать. Все это крайне неудобно. А потом тебе надо это все засыпать обратно", – подчеркнул Золкин.

Он считает, что "это показывает разницу отношения между российским обеспечением и украинским обеспечением".

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины и министерство способствовало этому.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Алеся Бацман, война России против Украины, блогер, еда, питание, российские оккупанты, Владимир Золкин
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