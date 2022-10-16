Золкин: Сдавшиеся в плен просят оставить их в Украине до смены режима в России – боятся, что их посадят или опять отправят воевать

"Некоторые [...] говорят, что они не желают, чтобы их возвращали. Они хотят остаться в Украине не только до конца войны, но и до смены режима в России, чтобы они могли туда вернуться спокойно. Потому что они переживают, что, даже если они туда вернутся, их либо посадят либо отправят обратно на войну", – сказал он.

Блогер отметил, что именно по этой причине российские пленные не рассказывают "о власти российской, режиме российском, о том, что у них там в стране происходит". Он привел пример одного из опрошенных россиян.

"Ему было очень неловко. Он сам сказал о том, что "мне же еще возвращаться". Я ему сказал: "Да ладно. Слушай, приедешь туда – будешь рассказывать, что я тебя заставил это сказать. Ну все как обычно. Ну ладно, давай рассказывай". Но он все равно стушевался. Так он толком ничего об этом не рассказал. Но [...] даже не между строк понятно, что человека отправили на войну без медкомиссии – вообще без ничего. Просто выдернули его из производства, посадили в автобус – и он понял, что происходит, только тогда, когда они были этим автобусом в пути. Он понял, что уже не будет никакой медкомиссии – не будет ничего – и он едет сюда напрямую", – объяснил Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО