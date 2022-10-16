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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Сдавшиеся в плен просят оставить их в Украине до смены режима в России – боятся, что их посадят или опять отправят воевать

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Российские военные регулярно сдаются в плен
Российские военные регулярно сдаются в плен
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Часть российских военных, взятых в плен украинской армией, не хотят возвращаться в Россию. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

"Некоторые [...] говорят, что они не желают, чтобы их возвращали. Они хотят остаться в Украине не только до конца войны, но и до смены режима в России, чтобы они могли туда вернуться спокойно. Потому что они переживают, что, даже если они туда вернутся, их либо посадят либо отправят обратно на войну", – сказал он.

Блогер отметил, что именно по этой причине российские пленные не рассказывают "о власти российской, режиме российском, о том, что у них там в стране происходит". Он привел пример одного из опрошенных россиян.

"Ему было очень неловко. Он сам сказал о том, что "мне же еще возвращаться". Я ему сказал: "Да ладно. Слушай, приедешь туда – будешь рассказывать, что я тебя заставил это сказать. Ну все как обычно. Ну ладно, давай рассказывай". Но он все равно стушевался. Так он толком ничего об этом не рассказал. Но [...] даже не между строк понятно, что человека отправили на войну без медкомиссии – вообще без ничего. Просто выдернули его из производства, посадили в автобус – и он понял, что происходит, только тогда, когда они были этим автобусом в пути. Он понял, что уже не будет никакой медкомиссии – не будет ничего – и он едет сюда напрямую", – объяснил Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

За несколько недель на горячие линии украинского проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений от российских солдат, которые хотят сдаться в плен в Украине, рассказывал 4 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

15 октября начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне, которых мобилизуют на войну против Украины, еще на этапе комплектования обращаются к украинским службам с намерением сдаться в плен.

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией проведено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 украинцев.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, военные, плен, пленные, Алеся Бацман, война России против Украины, блогер, Владимир Золкин, россияне
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