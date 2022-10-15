Россияне, мобилизованные на войну против Украины, готовы сдаваться в плен еще из-за "поребрика" – ОК "Юг"

"У них есть понимание того, что нужно максимально быстро принимать меры для того, чтобы связаться с властями Украины и сообщить, что готовы сдаваться в плен, не применяя оружие, не марая руки кровью. Они эту ситуацию прорабатывают еще на этапе, когда формируются команды у них в военкоматах там, за поребриком", – сказала Гуменюк.
По ее словам, мобилизованные связываются через чат-бот "Хочу жить" и сообщают о себе всю максимальную информацию – кроме той, куда именно их направят для ведения боевых действий (это становиться известно позже).
"Целые подразделения проводят внутри себя служебные совещания, на которой они, в зависимости от процента комплектации вот этими самыми "чмобиками" (частично мобилизованными) о том, что давайте все вместе, [...] они готовы сдаваться в плен", – объяснила Гуменюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За несколько недель на горячие линии проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений от российских солдат, которые хотят сдаться в плен в Украине, рассказывал 4 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.