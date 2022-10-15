ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне, мобилизованные на войну против Украины, готовы сдаваться в плен еще из-за "поребрика" – ОК "Юг"

Гуменюк отметила, что желание сдаться в плен россияне выражают целыми подразделениями
Гуменюк отметила, что желание сдаться в плен россияне выражают целыми подразделениями
Фото: ЕРА (архив)

Россияне, который мобилизуют на войну против Украины, еще на этапе комплектования обращаются к украинским службам с намерением сдаться в плен. Об этом начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 15 октября в эфире телемарафона, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У них есть понимание того, что нужно максимально быстро принимать меры для того, чтобы связаться с властями Украины и сообщить, что готовы сдаваться в плен, не применяя оружие, не марая руки кровью. Они эту ситуацию прорабатывают еще на этапе, когда формируются команды у них в военкоматах там, за поребриком", – сказала Гуменюк.

По ее словам, мобилизованные связываются через чат-бот "Хочу жить" и сообщают о себе всю максимальную информацию – кроме той, куда именно их направят для ведения боевых действий (это становиться известно позже).

"Целые подразделения проводят внутри себя служебные совещания, на которой они, в зависимости от процента комплектации вот этими самыми "чмобиками" (частично мобилизованными) о том, что давайте все вместе, [...] они готовы сдаваться в плен", – объяснила Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

За несколько недель на горячие линии проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений от российских солдат, которые хотят сдаться в плен в Украине, рассказывал 4 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине убитыми 64 700 человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, мобилизация, военкомат, оборона, плен, война России против Украины, чат-бот, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (99740)
2
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (72339)
3
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон (51878)
4
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил (42315)
5
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (39384)
6
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе (37689)
7
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (35989)
8
"Знаю п...доров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки (32760)
 
 
 
 