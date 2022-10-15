Россияне, мобилизованные на войну против Украины, готовы сдаваться в плен еще из-за "поребрика" – ОК "Юг"

"У них есть понимание того, что нужно максимально быстро принимать меры для того, чтобы связаться с властями Украины и сообщить, что готовы сдаваться в плен, не применяя оружие, не марая руки кровью. Они эту ситуацию прорабатывают еще на этапе, когда формируются команды у них в военкоматах там, за поребриком", – сказала Гуменюк.

По ее словам, мобилизованные связываются через чат-бот "Хочу жить" и сообщают о себе всю максимальную информацию – кроме той, куда именно их направят для ведения боевых действий (это становиться известно позже).

"Целые подразделения проводят внутри себя служебные совещания, на которой они, в зависимости от процента комплектации вот этими самыми "чмобиками" (частично мобилизованными) о том, что давайте все вместе, [...] они готовы сдаваться в плен", – объяснила Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

За несколько недель на горячие линии проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений от российских солдат, которые хотят сдаться в плен в Украине, рассказывал 4 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.