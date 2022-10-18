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Пионтковский: ​Путин в такое состояние унижения и шока впал в Самарканде, что, вернувшись, немедленно предпринял самоубийственные шаги, которые все его надежды обнулили

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До поездки в Самарканд Путин "отчаянно готовил планы", которые не оправдались, считает политолог
До поездки в Самарканд Путин "отчаянно готовил планы", которые не оправдались, считает политолог
Фото: tccb.gov.tr

До поездки на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане президент РФ Владимир Путин активно готовил планы, как с международной помощью заставить Украину прекратить огонь и таким образом удержаться во власти, считает живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Он же тоже человек, и человек страстей. Старенький, не очень здоровый психически, с большими комплексами. До отъезда в Самарканд он отчаянно готовил эти планы", – сказал Пионтковский.

В частности, по его словам, Путин рассчитывал на помощь президента Турции Реджепа Эрдогана. 

"Он договорился с Эрдоганом, сделал ему громадные геополитические уступки: сдал ему Армению, сдал Сирию, сдал Ливию. Эрдоган пытался что-то такое выполнять. К [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ездил, поговорил. Хотя Эрдоган умный человек и понимает, что никогда Украина на это не пойдет. Но не отказываться же от таких подарков?! Путин за него хватался, как за соломинку. Ему нужно было любое прекращение огня, чтобы сохранить [захваченные] территории. Ну и продать своему населению как какой-то фейковый успех", – считает политолог.

По его мнению, после этого Путин намеревался "как-то удержаться во власти, пережить зиму, а там видно будет".

"Но, видимо, в такое состояние унижения и шока он впал в Самарканде, что, вернувшись, немедленно предпринял три самоубийственных шага, которые, в общем, все его надежды, и так достаточно хлипкие, полностью обнулили", – заявил Пионтковский.

Такими шагами, по его мнению, стали объявленная Путиным мобилизация, ядерный шантаж, а также "референдумы" и аннексия четырех регионов Украины.

"Раньше он мог чем-то поспекулировать, поторговаться. "Хорошо, я уйду из Запорожья и Херсона, а вы мне оставите ОРДЛО и Крым". Это тоже было нереально, но какая-то почва была. А теперь он отрезал все пути фактически", – сказал политолог. 

Пионтковский согласился с репликой Бацман, что на саммите в Самарканде Путина "опустили просто".

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саммит ШОС проходил в городе Самарканд 15–16 сентября. На встрече присутствовали главы 10 государств и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

На саммите Путину несколько раз пришлось ожидать своих собеседников, пришедших на двусторонние встречи позже него. Широко в сети разошлось одно из фото участников саммита, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган занимает место во главе стола, а Путин сидит на диванчике рядом с Лукашенко. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, Узбекистан, мобилизация, аннексия, Андрей Пионтковский, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, ШОС
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