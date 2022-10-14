Президент Таджикистана попросил Путина не относиться к странам Центральной Азии, “как к бывшему СССР”

"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали? Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, не так поступаем?" – возмутился президент Таджикистана.

Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего "главного стратегического партнера" в лице РФ, но в его стране также хотят ощущать уважение.

"Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу", – заявил Рахмон.