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Президент Таджикистана попросил Путина не относиться к странам Центральной Азии, “как к бывшему СССР”

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В Астане прошел саммит "Россия Центральная Азия"
В Астане прошел саммит "Россия – Центральная Азия"
Фото: EPA

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время выступления на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане (Казахстан) 14 октября обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу. Видео его спича опубликовал казахстанский ресурс Inform Buro.

"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали? Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, не так поступаем?" – возмутился президент Таджикистана.

Рахмон отметил, что Таджикистан всегда уважал интересы своего "главного стратегического партнера" в лице РФ, но в его стране также хотят ощущать уважение.

"Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу", – заявил Рахмон.

Контекст:

В Астане прошел саммит "Россия – Центральная Азия". Путин встретился с лидерами бывших советских республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, отметило агентство Euronews.

Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Астана, саммит, Туркменистан
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