В России снова появятся магазины для избранных – как "Березка" в СССР

В Москве и Санкт-Петербурге, как во времена Советского Союза, откроются магазины для дипломатов и сотрудников международных организаций Фото: depositphotos.com

Издание называет эти торговые точки аналогом магазинов duty free, а также напоминает, что в Советском Союзе действовали подобные "магазины для избранных" – сеть "Березка".

Речь идет только о продаже продукции для беспошлинной торговли, уточняет "Парламентская газета". Это спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Ценники в таких магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.

"Березка" – сеть фирменных розничных магазинов в СССР, где торговали (часто – дефицитными или импортными) продуктами и потребительскими товарами.

Рассчитаться в магазинах можно было только иностранной валютой (иностранцам, операции с наличной иностранной валютой гражданам СССР были запрещены) либо сертификатами/чеками Внешпосылторга и Внешторгбанка.

Этот вариант был доступен только советским загранработникам, дипломатическим, военным и техническим специалистам.