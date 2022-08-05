В России снова появятся магазины для избранных – как "Березка" в СССР

Издание называет эти торговые точки аналогом магазинов duty free, а также напоминает, что в Советском Союзе действовали подобные "магазины для избранных" – сеть "Березка".
Речь идет только о продаже продукции для беспошлинной торговли, уточняет "Парламентская газета". Это спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.
Ценники в таких магазинах duty free будут указаны в рублях, долларах и евро. Купить товары в торговых точках можно будет только в розницу при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение.
"Березка" – сеть фирменных розничных магазинов в СССР, где торговали (часто – дефицитными или импортными) продуктами и потребительскими товарами.
Рассчитаться в магазинах можно было только иностранной валютой (иностранцам, операции с наличной иностранной валютой гражданам СССР были запрещены) либо сертификатами/чеками Внешпосылторга и Внешторгбанка.
Этот вариант был доступен только советским загранработникам, дипломатическим, военным и техническим специалистам.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов. и магазины сегмента масс-маркет.
Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды. Также из РФ уходит производитель чая Lipton.