Из России уходит производитель чая Lipton и Brooke Bond

"В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации все обязательства перед работниками будут выполнены", – заявили в компании.
В Ekaterra, как пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", объясняют, что приняли решение об уходе из РФ, потому что "текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес".
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.