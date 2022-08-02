Из России уходит производитель чая Lipton и Brooke Bond

"В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации все обязательства перед работниками будут выполнены", – заявили в компании.

В Ekaterra, как пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", объясняют, что приняли решение об уходе из РФ, потому что "текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес".