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Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 у России, опасаясь санкций США – AP

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Филиппинские ВВС не получат российские Ми-17
Филиппинские ВВС не получат российские Ми-17
Фото: Vitaly V. Kuzmin / commons.wikimedia.org

Правительство Филиппин отменило сделку по покупке 16 российских военно-транспортных вертолетов из-за опасений возможных санкций США. Об этом 27 июля сообщает агентство Associated Press.

Бывший министр обороны страны Делфин Лоренцана заявил во вторник вечером, что он отменил сделку на 12,7 млрд песо ($227 млн) по приобретению вертолетов Ми-17 в июне, получив на это одобрение еще не сложившего полномочия президента Родриго Дутерте.

Лоренцана подтвердил AP, что руководство страны опасалось неудовольствия Вашингтона, в результате чего Филиппины моги столкнуться с санкциями.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес уточнил AP, что Филиппины в результате покупки российской военной техники могли попасть под действие федерального закона США под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций".

По данным агентства, соглашение с РФ о закупке вертолетов было подписано в ноябре 2021-го, первая партия Ми-17 ожидалась примерно через два года.

Источник в минобороны Филиппин на условиях анонимности подтвердил AP, что сделка подвергнется "процессу расторжения", поскольку контракт уже подписан. Россияне могут подать апелляцию, но у филиппинского правительства "мало возможностей для пересмотра решения", добавил чиновник.

Вертолеты Ми-17 советского производства находятся на вооружении многих стран мира. Так, Словакия передала Украине четыре Ми-17 в рамках военной помощи. США еще до войны объявляли о планах передать Украине Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана. Журналист Foreign Policy Джейк Детч, специализирующийся в вопросах национальной безопасности писал в мае в Twitter, что три вертолета Ми-17 уже прибыли в Украину из США.

Контекст:

Президент Филиппин Родриго Дутерте 24 мая впервые осудил вторжение России в Украину и резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина, которого ранее открыто называл его своим кумиром, писало Associated Press. Дутерте отметил, что его и Путина, многие называют убийцами, но подчеркнул, чем отличается от лидера страны-оккупанта: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".

Дутерте встречался с Путиным в 2017 году (он прервал этот визит в Россию из-за боевых действий в одной из провинций Филиппин), а позже заявлял, что РФ "тайно" предоставит его стране оружие

В октябре 2021 года Дутерте объявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента в 2022 году и уйдет из политической жизни по окончании срока президентских полномочий. Он ушел с поста президента страны 30 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, Филиппины, оружие, санкции, вооружение, военная техника, вертолет, Ми-8, Родриго Дутерте
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