Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 у России, опасаясь санкций США – AP

Бывший министр обороны страны Делфин Лоренцана заявил во вторник вечером, что он отменил сделку на 12,7 млрд песо ($227 млн) по приобретению вертолетов Ми-17 в июне, получив на это одобрение еще не сложившего полномочия президента Родриго Дутерте.

Лоренцана подтвердил AP, что руководство страны опасалось неудовольствия Вашингтона, в результате чего Филиппины моги столкнуться с санкциями.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес уточнил AP, что Филиппины в результате покупки российской военной техники могли попасть под действие федерального закона США под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций".

По данным агентства, соглашение с РФ о закупке вертолетов было подписано в ноябре 2021-го, первая партия Ми-17 ожидалась примерно через два года.

Источник в минобороны Филиппин на условиях анонимности подтвердил AP, что сделка подвергнется "процессу расторжения", поскольку контракт уже подписан. Россияне могут подать апелляцию, но у филиппинского правительства "мало возможностей для пересмотра решения", добавил чиновник.

Вертолеты Ми-17 советского производства находятся на вооружении многих стран мира. Так, Словакия передала Украине четыре Ми-17 в рамках военной помощи. США еще до войны объявляли о планах передать Украине Ми-17, предназначавшиеся для Афганистана. Журналист Foreign Policy Джейк Детч, специализирующийся в вопросах национальной безопасности писал в мае в Twitter, что три вертолета Ми-17 уже прибыли в Украину из США.