На Филиппинах горело посольство России

Пожар в здании посольства потушен, жертв и пострадавших нет Фото: ДСКЦ МИД России / Twitter

Усилиями филиппинских экстренных служб пожар потушен, жертв и пострадавших нет. Сотрудников посольства и членов их семей из здания эвакуировали.

"Пожар в посольстве России в Маниле ликвидирован", – сказано в сообщении ведомства.