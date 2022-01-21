США передадут Украине вертолеты Ми-17, предназначавшиеся Афганистану – Белый дом

США направили больше оборонительного вооружения в Украину, чем кто-либо в истории, отметила Псаки Фото: EPA

"Мы также недавно сообщили Конгрессу, что планируем отправить вертолеты Ми-17", – сказала она.

По словам Псаки, "США направили больше оборонительного вооружения в Украину, чем кто-либо в истории".

"На прошлой неделе мы также обязались предоставить еще $600 млн на оборону. Всего с 2014 года помощь составляет $1,2 млрд. Кроме того, мы разрешили нашим партнерам и союзникам предоставлять Украине американское вооружение", – отметила спикер Белого дома.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал 22 ноября 2021 года, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России. Минобороны США настаивало на передаче Украине некоторого оборудования, которое ранее планировали отправить в Афганистан. В частности, российские вертолеты Ми-17.

В декабре Foreign Policy сообщал, что Украина просила США передать ей часть американского вооружения, которое предназначалось Афганистану до захвата там власти "Талибаном".

17 января 2022 года издание Defence Blog написало, что США предоставят Украине шесть вертолетов, ранее принадлежавших ВВС Афганистана. Ожидается, что первая партия вертолетов будет доставлена в Украину уже этой весной.