От санкций уже пострадала треть российских моногородов

От санкций пострадали 134 градообразующих предприятия, на которых работают более полумиллиона жителей России Фото: depositphotos.com

Моногород – это населенный пункт (не обязательно город, может быть и сельское поселение), сформированный вокруг одного предприятия или группы предприятий, связанных единой производственной цепочкой. Такое предприятие называется градообразующим.

От санкций пострадали 134 градообразующих предприятия, на которых работают более полумиллиона жителей России. Еще 38 таких предприятий столкнулись с косвенными последствиями ограничений. При этом значительное ухудшение ситуации – у 16 предприятий, где работают 182 тыс. человек. Больше всего пострадали лесопромышленность и деревообработка, металлургия, транспортное машиностроение.

В ЦСР считают, что основные негативные последствия санкций для социально-экономического положения моногородов России проявятся в III и IV кварталах 2022 года. Речь идет о сокращении работников, уменьшении выпуска продукции и даже закрытии предприятий, не способных адаптироваться в новых условиях.

Потенциально самый высокий риск у моногородов Северо-Западного округа, особенно у тех, где были реализованы проекты по производству пеллет (топливных гранул, биотоплива), брикетов и CLT-панелей, или многослойных клееных деревянных панелей, говорится в докладе. С потерей рынков сбыта в июле – августе можно ожидать приостановку деятельности ряда таких компаний. Среди проблемных исследователи также назвали такие моногорода, как Октябрьский, Новодвинск, Онега, Коряжма, Красная Поляна (Кировская область), Пиндуши, Муезерский, Парфино, Мантурово.

В черной металлургии после введения санкций произошло сокращение внутреннего потребления из-за снижения инвестиционной активности. Кроме того, сейчас компаниям отрасли приходится переориентировать экспортные потоки в страны Азии и Ближнего Востока. Эти проблемы уже привели к сокращению производства на ведущих предприятиях РФ, расположенных в моногородах. Например, Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитогорск) в мае остановил две из восьми доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а "Северсталь" (Череповец) запланировала снижение объемов производства на 20–40%.

От усиления санкционного давления также пострадала отрасль транспортного и специального машиностроения. Например, для города Набережные Челны и расположенного в нем ПАО "КамАЗ" критична приостановка деятельности иностранных предприятий, входящих в кооперационную цепочку по сборке современных кабин и двигателей грузовиков. В результате уже 7,4 тыс. жителей моногорода работают в режиме неполной рабочей недели.

В вагоностроении, где заняты 50 тыс. человек, тоже проявляются проблемы. Ключевой деталью, без которой оказалось невозможно продолжение производства, стали кассетные подшипники, говорится в исследовании. Из России ушли все крупные зарубежные производители, и по состоянию на июнь 2022 года на российских предприятиях такое производство не создано. Из-за этого сильно снизили объемы выпуска вагонов "Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) и "Рузхиммаш" (Рузаевка).

В то же время "Алтайвагон" (Новоалтайск), один из лидеров по производству грузовых вагонов в стране, работает в режиме минимальной загрузки из-за падения объемов перевозок по железной дороге. Неблагоприятная ситуация также сложилась в таких городах, как Тольятти, Набережные Челны, Елабуга.

В то же время исследование выявило моногорода, устойчивые к санкциям. Около 50 градообразующих компаний смогли быстро адаптироваться к новым условиям. В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов – аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.