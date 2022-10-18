В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека – Кличко

"Два объекта получили значительные повреждения. Городские службы делают все возможное, чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации", – добавил мэр.

Кличко также призвал граждан максимально экономить электроэнергию, в частности не включать мощные электроприборы.

Из-за ракетного удара Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, сообщала пресс-служба. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

Контекст:

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он.

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.

17 октября оккупанты также повредили энергетические объекты в Киеве. Кличко сообщал, что в этот день они выпустили по столице 28 дронов.

