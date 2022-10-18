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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате утреннего ракетного обстрела Киева погибли минимум два человека – прокуратура

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Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство из-за ракетного удара по Киеву 18 октября по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Об этом пресс-служба прокуратуры сообщает в Telegram.

По данным следствия, 18 октября 2022 года вооруженные силы России, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения на левом берегу столицы.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один ранен. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление России. Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

Контекст:

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры.

В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он. 

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.

Теги: Киев, прокуратура, агрессия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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