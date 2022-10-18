Россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС в Донецкой области

"Вчера и сегодня утром враг нанес ракетные удары по Кураховской ТЭС, городу Курахово и селу Сонцовка. Есть раненые и повреждения. Число пострадавших и масштабы разрушений выясняются", – написал он.

Прядун отметил, что сейчас объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Подвоз питьевой воды осуществляется по территории всей общины.

Он призвал местных жителей эвакуироваться и напомнил, что идет регистрация на эвакуационные поезда по направлениям Покровск – Кропивницкий и Покровск – Львов.