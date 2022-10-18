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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС в Донецкой области

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Оккупанты атаковали Кураховскую ТЭС
Оккупанты атаковали Кураховскую ТЭС
Фото: wikipedia.org

В ночь с 17-го на 18 октября россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС в Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook городской голова Курахово Роман Прядун.

"Вчера и сегодня утром враг нанес ракетные удары по Кураховской ТЭС, городу Курахово и селу Сонцовка. Есть раненые и повреждения. Число пострадавших и масштабы разрушений выясняются", – написал он.

Прядун отметил, что сейчас объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Подвоз питьевой воды осуществляется по территории всей общины.

Он призвал местных жителей эвакуироваться и напомнил, что идет регистрация на эвакуационные поезда по направлениям Покровск – Кропивницкий и Покровск – Львов.

https://www.facebook.com/romanpadun.kuraxove/posts/pfbid0fRTzBjdm36zTJNv82TJJStMNVPRpCHqmJ9yu9mEWpqGwMwtLSSKNQAqsaH3h56hvl

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Под ударами оказались ДнепрЖитомирКиев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, война, ТЭС, Курахово, война России против Украины, российские оккупанты
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