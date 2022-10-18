Россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС в Донецкой области

"Вчера и сегодня утром враг нанес ракетные удары по Кураховской ТЭС, городу Курахово и селу Сонцовка. Есть раненые и повреждения. Число пострадавших и масштабы разрушений выясняются", – написал он.
Прядун отметил, что сейчас объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Подвоз питьевой воды осуществляется по территории всей общины.
Он призвал местных жителей эвакуироваться и напомнил, что идет регистрация на эвакуационные поезда по направлениям Покровск – Кропивницкий и Покровск – Львов.
Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Под ударами оказались Днепр, Житомир, Киев.