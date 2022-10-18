ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла два энергетических предприятия ДТЭК. Есть раненые, один человек впоследствии скончался

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ДТЭК заявили, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники
В ДТЭК заявили, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники
Фото: pixabay.com

Утром 18 октября из-за новых обстрелов России пострадали два энергетических предприятия "ДТЭК Энерго". Об этом говорится в сообщении компании.

По предварительной информации, ранения получили семь человек. Им была оказана медицинская помощь, вызвана "скорая". Позже раненых доставили в больницу.

"К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи. Администрация и все работники "ДТЭК Энерго" выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет предоставлена вся необходимая помощь от компании", – говорится в заявлении.

В ДТЭК сообщили, что энергетическое оборудование предприятий получило серьезные повреждения. Работы по ликвидации последствий и возобновлению их работы могут начаться после прекращения обстрелов.

В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники – сейчас все они в укрытиях. Остальные работают в удаленном режиме.

Контекст:

Российские оккупанты продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, и большинство из которых были иранскими беспилотниками Shahed-136.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В Киеве зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Теги: Россия, война, ДТЭК, помощь, обстрелы, война России против Украины, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
"Артисты это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Ножки шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (115607)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (85316)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (39802)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30456)
5
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (25541)
6
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (25207)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (23164)
8
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (20739)
 
 
 
 