Россия обстреляла два энергетических предприятия ДТЭК. Есть раненые, один человек впоследствии скончался

В ДТЭК заявили, что в целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники Фото: pixabay.com

По предварительной информации, ранения получили семь человек. Им была оказана медицинская помощь, вызвана "скорая". Позже раненых доставили в больницу.

"К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи. Администрация и все работники "ДТЭК Энерго" выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет предоставлена вся необходимая помощь от компании", – говорится в заявлении.

В ДТЭК сообщили, что энергетическое оборудование предприятий получило серьезные повреждения. Работы по ликвидации последствий и возобновлению их работы могут начаться после прекращения обстрелов.

В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники – сейчас все они в укрытиях. Остальные работают в удаленном режиме.