Россия обстреляла два энергетических предприятия ДТЭК. Есть раненые, один человек впоследствии скончался

По предварительной информации, ранения получили семь человек. Им была оказана медицинская помощь, вызвана "скорая". Позже раненых доставили в больницу.
"К сожалению, от полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи. Администрация и все работники "ДТЭК Энерго" выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет предоставлена вся необходимая помощь от компании", – говорится в заявлении.
В ДТЭК сообщили, что энергетическое оборудование предприятий получило серьезные повреждения. Работы по ликвидации последствий и возобновлению их работы могут начаться после прекращения обстрелов.
В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники – сейчас все они в укрытиях. Остальные работают в удаленном режиме.
Российские оккупанты продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что российские силы запустили 43 беспилотника с юга Украины, 37 из которых были уничтожены украинскими войсками, и большинство из которых были иранскими беспилотниками Shahed-136.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах. В Киеве зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.