ДТЭК Ахметова отгрузил для поддержки государственных ТЭС 100 тыс. тонн угля

Дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона, сообщили в ДТЭК Фото: dtek.com

"Обеспечение топливом собственных ТЭС остается приоритетом, но "ДТЭК Энерго" также находит возможность поддерживать и государственные теплоэлектростанции. На сегодняшний день для нужд государственных ТЭС отгружено почти 100 тыс. тонн угля. Дополнительные объемы топлива помогут государственной генерации надежнее подготовиться к началу и прохождению отопительного сезона", – сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что, несмотря на российский ракетный террор, энергетики делают все возможное для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

"К какому бы террору ни продолжали прибегать российские войска, украинские энергетики, шахтеры и машиностроители сделают все, чтобы совместно удержать энергетический фронт и обеспечить украинцев светом и теплом", – подчеркнули в ДТЭК.