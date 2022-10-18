Украинцам следует готовиться к отключениям света и воды по всей стране – Офис президента

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, в котором находится. У нас немного по-другому построена система энергоснабжения. Поэтому нужно готовиться всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", – сказал он.

По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Житомире. В некоторых районах города сейчас нет света, но это исправят в ближайшие часы.

Ночью также пострадал объект энергоинфраструктуры Николаева. Жители региона этого не ощутили, но объект, по которому было попадание, разрушен.

"Если мы говорим о Днепре, то большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал. Он разрушен. В Днепре сегодня будет тяжелый день с энергоснабжением в пиковые часы, потому обращаемся к населению с просьбой минимизировать использование электроэнергии", – сказал он, добавив, что в городе будут отключать уличное освещение.

В Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, уточнил Тимошенко.

"Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электроснабжение", – сказал он и добавил, что вскоре подачу воды и света восстановят.

По его словам, в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена" и возможны веерные отключения электроэнергии.