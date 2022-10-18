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ОБЩЕСТВО

Украинцам следует готовиться к отключениям света и воды по всей стране – Офис президента

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Россияне больше недели активно атакуют энергоинфраструктуру Украины
Россияне больше недели активно атакуют энергоинфраструктуру Украины
Фото: depositphotos.com

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире национального телемарафона 18 октября.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Это не просто система, когда объект энергообеспечения помогает только городу, в котором находится. У нас немного по-другому построена система энергоснабжения. Поэтому нужно готовиться всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения", – сказал он.

По его словам, сегодня в результате ракетных обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Житомире. В некоторых районах города сейчас нет света, но это исправят в ближайшие часы.

Ночью также пострадал объект энергоинфраструктуры Николаева. Жители региона этого не ощутили, но объект, по которому было попадание, разрушен.

"Если мы говорим о Днепре, то большой объект энергетической инфраструктуры сегодня пострадал. Он разрушен. В Днепре сегодня будет тяжелый день с энергоснабжением в пиковые часы, потому обращаемся к населению с просьбой минимизировать использование электроэнергии", – сказал он, добавив, что в городе будут отключать уличное освещение.

В Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, уточнил Тимошенко.

"Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электроснабжение", – сказал он и добавил, что вскоре подачу воды и света восстановят.

По его словам, в Украине "в ближайшем будущем будут трудные времена" и возможны веерные отключения электроэнергии.

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Под ударом оказались Днепр, Житомир, Киев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, Николаев, Житомир, война, электричество, Днепр, водоснабжение, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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