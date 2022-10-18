Зеленский показал разрушения в Николаеве после ракетной атаки оккупантов

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих мирных объектах боролись российские террористы?" – написал Зеленский.
По словам президента, государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.
"Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать", – отметил он.
В ночь на 18 октября россияне ударили по Николаеву ракетами С-300. Было попадание в жилой дом, под завалами найдено тело мужчины. Также оккупанты уничтожили цветочный рынок.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.