Зеленский показал разрушения в Николаеве после ракетной атаки оккупантов

Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих мирных объектах боролись российские террористы?" – написал Зеленский.

По словам президента, государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.

"Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать", – отметил он.