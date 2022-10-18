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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский показал разрушения в Николаеве после ракетной атаки оккупантов

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Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия обстрела Николаева оккупантами ночью 18 октября. Видео он опубликовал в Telegram.

"Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих мирных объектах боролись российские террористы?" – написал Зеленский.

По словам президента, государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями.

"Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать", – отметил он.

Контекст:

В ночь на 18 октября россияне ударили по Николаеву ракетами С-300. Было попадание в жилой дом, под завалами найдено тело мужчины. Также оккупанты уничтожили цветочный рынок. 

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.


Теги: Николаев, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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