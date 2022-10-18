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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью враг нанес удар дроном-камикадзе по объекту инфраструктуры в Запорожье – ОВА

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По данным местных властей, в результате атак люди не пострадали
По данным местных властей, в результате атак люди не пострадали
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали Запорожье иранским беспилотником и ракетой, поврежден объект инфраструктуры и складское помещение. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате атаки беспилотником Shahed возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

По информации Старуха, в обоих случаях пострадавших нет.

"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности", – добавил глава ОВА.

Об атаке написал также секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

"Сегодня ночью враг совершил атаку по околицам города с применением дрона. Повреждения получили инфраструктурные объекты. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщил Куртев. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Теги: Запорожье, Запорожская область, беспилотники, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Александр Старух, Анатолий Куртев
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