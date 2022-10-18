Ночью враг нанес удар дроном-камикадзе по объекту инфраструктуры в Запорожье – ОВА

"Сегодня ночью враг совершил атаку по околицам города с применением дрона. Повреждения получили инфраструктурные объекты. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщил Куртев.
В результате атаки беспилотником Shahed возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.
По информации Старуха, в обоих случаях пострадавших нет.
"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности", – добавил глава ОВА.
Об атаке написал также секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.
"Сегодня ночью враг совершил атаку по околицам города с применением дрона. Повреждения получили инфраструктурные объекты. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщил Куртев.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.