Ночью враг нанес удар дроном-камикадзе по объекту инфраструктуры в Запорожье – ОВА

По данным местных властей, в результате атак люди не пострадали Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

В результате атаки беспилотником Shahed возник пожар на объекте инфраструктуры. Ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

По информации Старуха, в обоих случаях пострадавших нет.

"Оккупант продолжает системные удары по области и областному центру. Нельзя пренебрегать правилами безопасности", – добавил глава ОВА.

Об атаке написал также секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.