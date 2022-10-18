В результате российских терактов в Украине повреждена треть электростанций – Зеленский

Глава государства отметил, что атаки страны-агрессора нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины.
"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", – написал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что пространства для переговоров с путинским режимом больше не осталось.
Another kind of Russian terrorist attacks: targeting * energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022
Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.
В Офисе президента заявили, что украинцам следует готовиться к отключениям света и воды по всей стране.