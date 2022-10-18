В результате российских терактов в Украине повреждена треть электростанций – Зеленский

Глава государства отметил, что атаки страны-агрессора нацелены на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины.

"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", – написал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что пространства для переговоров с путинским режимом больше не осталось.

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

В Офисе президента заявили, что украинцам следует готовиться к отключениям света и воды по всей стране.