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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли ТЭЦ в Киеве – СБУ

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Следователи СБУ работают на месте обстрела
Следователи СБУ работают на месте обстрела
Фото: depositphotos.com

Следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство по фактам вражеского обстрела ТЭЦ в одном из спальных районов Киева 18 октября. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Целенаправленная российская атака на гражданский объект является грубым нарушением законов и обычаев войны и получила соответствующую правовую квалификацию: производство открыто по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи управления СБУ в Киеве и Киевской области работают на месте обстрела, исследуя все обстоятельства и выясняя цепочку причастных к этому россиян.

"Собирается соответствующая доказательная база, чтобы каждый виновный за это очередное зверство понес заслуженное наказание", – заявили в СБУ.

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры.

В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электроснабжение", – сказал он. 

Контекст:

Также 18 октября зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире. Кроме того, россияне обстреляли Харьков и Кривой Рог.

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.

Теги: СБУ, энергетика, электричество, электроэнергия, электроснабжение, ТЭЦ, обстрелы, ракеты, уголовное производство, инфраструктура, Служба безопасности Украины
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