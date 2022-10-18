Оккупанты обстреляли ТЭЦ в Киеве – СБУ

"Целенаправленная российская атака на гражданский объект является грубым нарушением законов и обычаев войны и получила соответствующую правовую квалификацию: производство открыто по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи управления СБУ в Киеве и Киевской области работают на месте обстрела, исследуя все обстоятельства и выясняя цепочку причастных к этому россиян.

"Собирается соответствующая доказательная база, чтобы каждый виновный за это очередное зверство понес заслуженное наказание", – заявили в СБУ.

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что повреждены два объекта критической инфраструктуры.

В частности, в Киеве было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электроснабжение", – сказал он.