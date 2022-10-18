Во время атаки на Днепр украинская ПВО уничтожила четыре ракеты – ОВА

Утром россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Как уточнил Резниченко, прилеты повлекли за собой пожар и серьезные разрушения.
"Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу Днепра перебои с водой", – написал глава ОВА.
По его словам, все службы приступят к работе, как только минует опасность новых атак.
За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Также РФ использовала 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, из которых 38 сбиты ВСУ.