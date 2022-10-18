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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время атаки на Днепр украинская ПВО уничтожила четыре ракеты – ОВА

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ПВО сбила часть ракет, нацеленных на Днепр
ПВО сбила часть ракет, нацеленных на Днепр
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Во время российской атаки на Днепр утром 18 октября украинская ПВО уничтожила четыре ракеты. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

Утром россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Как уточнил Резниченко, прилеты повлекли за собой пожар и серьезные разрушения.

"Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу Днепра перебои с водой", – написал глава ОВА.

По его словам, все службы приступят к работе, как только минует опасность новых атак. 

Контекст:

За прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Также РФ использовала 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, из которых 38 сбиты ВСУ. 

Теги: энергетика, электричество, Днепр, ПВО, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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