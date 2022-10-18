В Минкульте хотят отреставрировать разрушенный дроном дом в Киеве. Кличко заявлял, что это невозможно

В министерстве подчеркнули, что этот дом – образец исторической застройки ХIХ века.

"Надеемся, что это здание, несмотря на тяжелые повреждения, будет в конце концов отреставрировано. Хотя это здание и не имело официального статуса памятника, оно является частью архитектурного ансамбля, который формирует историческую атмосферу города", – сказала замминистра.

В министерстве показали дом до и после обстрела. Фото: mkip.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко 17 октября говорил в эфире телеканала "Киев", что восстановить здание невозможно.

"Дом разрушен полностью, он не подлежит восстановлению. Потому что там почти не осталось ничего от дома. Несущие конструкции разрушены", – сказал городской голова Киева.

По словам Кличко, жилье потеряли 16 семей. Сейчас жильцов дома разместили в отелях.

О том, что атакованный дронами-камикадзе 17 октября дом в Киеве имеет архитектурную и историческую ценность, писал также краевед Антон Короб. По его информации, здание построил купец 1-й гильдии Иоселиан Лев. По замыслу собственника, это должен быть так называемый доходный дом для дальнейшей сдачи в аренду.