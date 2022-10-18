Киевский музей с уникальными экспонатами объявил сбор денег для восстановления здания, поврежденного во время ракетного обстрела города

Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" сотрудниками музея. Оценка нанесенного российскими оккупантами ущерба продолжается, но известно, что ориентировочная стоимость замены уникальных окон составляет около 1,5 млн грн.
По словам заместителя директора по научной и музейной работе Оксаны Червоненко, взрывной волной был поврежден фасад здания, построенного в 1911 году, стеклянные стеллажи, на которых размещены экспонаты, и исторические окна высотой в 2,5 метра с оригинальными рамами и стеклом на трех этажах музея.
"Их немедленно необходимо заменить для сохранения уникальной для Европы экспозиции, оказавшейся почти под открытым небом в дождливую осень, – отметила эксперт. – Средства необходимо собирать как можно скорее, ведь это буквально вопросы жизни и смерти для уникальных музейных экспонатов, которые невозможно было вывезти из музея в безопасное место из-за их физических габаритов, хрупкости и других ограничений. В музее представлены образцы пропавших и уникальных животных: акулы, единственного в мире сооружения скелета мамонта, спиртовых фигур и другие. Возраст некоторых коллекций музея составляет около 200 лет".
Часть денег на восстановление здания уже перечислило Министерство культуры Украины, а также президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий. Присоединиться к сбору можно на сайте музея.
10 октября российские оккупанты обстреляли города Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.
По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.