Киевский музей с уникальными экспонатами объявил сбор денег для восстановления здания, поврежденного во время ракетного обстрела города

Здание музея было построено в 1911 году Фото предоставлено пресс-службой Национального научно-природоведческого музея

Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН" сотрудниками музея. Оценка нанесенного российскими оккупантами ущерба продолжается, но известно, что ориентировочная стоимость замены уникальных окон составляет около 1,5 млн грн.

По словам заместителя директора по научной и музейной работе Оксаны Червоненко, взрывной волной был поврежден фасад здания, построенного в 1911 году, стеклянные стеллажи, на которых размещены экспонаты, и исторические окна высотой в 2,5 метра с оригинальными рамами и стеклом на трех этажах музея.

"Их немедленно необходимо заменить для сохранения уникальной для Европы экспозиции, оказавшейся почти под открытым небом в дождливую осень, – отметила эксперт. – Средства необходимо собирать как можно скорее, ведь это буквально вопросы жизни и смерти для уникальных музейных экспонатов, которые невозможно было вывезти из музея в безопасное место из-за их физических габаритов, хрупкости и других ограничений. В музее представлены образцы пропавших и уникальных животных: акулы, единственного в мире сооружения скелета мамонта, спиртовых фигур и другие. Возраст некоторых коллекций музея составляет около 200 лет".

Часть денег на восстановление здания уже перечислило Министерство культуры Украины, а также президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий. Присоединиться к сбору можно на сайте музея.