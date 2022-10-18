Подоляк: Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную цивилизацию

Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию. Поэтому она хочет устроить в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан. Решение? ПВО/ПРО", – написал Подоляк.

Росія, яка століттями сидить у злиднях та руїнах, ненавидить сучасну людську цивілізацію. Тому вона хоче створити у Європі зону холоду, голоду, варварства. І тому системно намагається знищити об'єкти інфраструктури в Україні, атакуючи міста та мирних громадян. Рішення? ППО/ПРО.

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 10 октября под ударом оказались 15 регионов Украины, 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. За два дня по Украине было выпущено более 110 ракет.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 октября, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. В Офисе президента добавили, что украинцам следует готовиться к отключениям света и воды.