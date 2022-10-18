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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную цивилизацию

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Россия отстала от цивилизации и ненавидит ее, считает Подоляк
Россия отстала от цивилизации и ненавидит ее, считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 18 октября в Telegram призвал предоставить Украине больше систем противовоздушной и противоракетной обороны и назвал причину развязанного Россией ракетного террора против Украины и энергетического – против Европы.

Россия, столетиями сидящая в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию. Поэтому она хочет устроить в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан. Решение? ПВО/ПРО", – написал Подоляк.

Контекст:

Российские оккупанты больше недели обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру. 10 октября под ударом оказались 15 регионов Украины, 11 октября утром они повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. За два дня по Украине было выпущено более 110 ракет.

17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

18 октября атаки на энергоинфраструктуру продолжились. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 октября, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. В Офисе президента добавили, что украинцам следует готовиться к отключениям света и воды.

Теги: Россия, Украина, водоснабжение, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, беспилотники, Владимир Зеленский, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, теплоснабжение, электростанция, российский газ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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