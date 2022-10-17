"SpaceX станет SpaceZ?" В Офисе президента Украины ответили на новый твит Маска о России и ядерном оружии

"Маск, если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, через сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с [экс-главой "Роскосмоса"] Дмитрием Рогозиным как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотичную ядерную гонку, чтобы защитить себя?" – написал Подоляк.

Он назвал подобное "сомнительной стратегией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Если Россия окажется перед выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию – так что ей еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет ядерный удар по нам, и тогда у нас будет третья мировая война", – написал Маск 17 октября.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Владимиром Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.

15 октября Маск написал, что Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот. Он заявил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.