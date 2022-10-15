Маск заявил, что Россия хочет "убить" Starlink

По его словам, Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы"

"Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть", – написал бизнесмен.

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

Ранее CNN сообщил, что компания SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже это подтвердил и сам Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022