Маск соврал, говоря, что обращение SpaceX к Пентагону об оплате услуг Starlink в Украине – выполнение "рекомендаций" экс-посла Мельника

[Американский бизнесмен Илон] Маск просто соврал, когда написал, что якобы обращение его компании SpaceX к Пентагону об оплате услуг Starlink в Украине – это выполнение "рекомендаций" экс-посла [Украины в Германии Андрея] Мельника.

Письмо в Пентагон отправили еще в сентябре. Об этом пишет, в частности, CNN. Острая реакция Мельника на "мирный план" Маска произошла 3 октября.

Однако сейчас эту лживую причинно-следственную связь радостно разносят:

1. Российские пропагандисты – с месседжем: "Вот видите, как украинцы доп..зделись!".

2. Представители украинской неравнодушной общественности, которым есть не давай, а дай разогнать зраду и обвинить в чем-нибудь своих (с месседжем: "Вот видите, как вы доп...зделись!").

Эмоциональное распространение украинцами информации о зраде без какой-либо проверки, но в синхроне с российской пропагандой – это большая-большая боль.

Источник: Danylo Mokryk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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