Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине

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Руффало: Илон, ты можешь лучше
Руффало: Илон, ты можешь лучше
Фото: ЕРА

Исполнитель роли Халка в фильме "Мстители", американский актер итальянского происхождения Марк Руффало 4 октября в Twitter прокомментировал заявления основателя Tesla и SpaceX, американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска об Украине.

"Илон должен был сделать домашнее задание. Он ошибалсяпо каждому пункту, включая предположение, что ООН будет присматривать за незаконным референдумом, что противоречит самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", – написал Руффало.

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Теги: война России против Украины, Илон Маск, Марк Руффало
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