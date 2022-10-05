В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео

"Может, что-то у тебя с телефоном? Это ж iPhone этот конченый, блин. Наверное, телефон полетел", – якобы говорит Мэй Маск, обращаясь к сыну.

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

В ответ Маск написал Зеленскому, заявив, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Мать Маска выступила против нападения РФ на Украину. Она также поддерживает украинских дизайнеров, часто демонстрируя образы в вышиванках или наряды от брендов из Украины. В 2021 году Мэй Маск посещала Киев.