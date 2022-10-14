Данилов связывает высказывания Маска об Украине с бизнесом: Помните, он говорил, что будет покупать известную соцсеть? Потом отказался

Данилов о заявлениях Маска (на фото): Я не исключаю, что это может быть ситуация, связанная именно с бизнес-процессами – бизнес на информации Фото: ЕРА

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", вышедшем 13 октября.

Секретаря СНБО спросили, что бы он ответил на последние заявления Маска в Twitter.

"Нам нужно себе определить: он бизнесмен или политик? – отреагировал Данилов. – Дело в том, что очень большое количество умных бизнесменов зарабатывают на политике. И то, что делает Маск, может быть одним из элементов его немалого заработка, когда акции его компании после определенных заявлений падают и кто-то скупает их – или окружение Маска, или какие-то другие действующие лица этого действа. Я не исключаю, что это может быть ситуация, связанная именно с бизнес-процессами – бизнес на информации. Помните, он в свое время говорил, что будет покупать одну из достаточно известных соцсетей? Потом отказался".

Речь о сделке Маска с Twitter. Данилов отметил, что когда происходят такие процессы, "колебания акций – безумные".

"Речь идет о миллиардах, а не о сотнях миллионов долларов. Хочу заметить, что здесь нужно достаточно внимательно оценивать ситуацию", – добавил он.

Данилов подчеркнул, что Украине "никакие советы масков или кого-то другого абсолютно не нужны".

"Наша страна будет самостоятельно принимать решения, как нам жить, чем нам заниматься и как мы будем защищать нашу страну. [...] Мы – независимое, самостоятельное государство. Мы благодарим всех стран-партнеров, которые нам в этом помогают, участвуют. А если некоторые на этом зарабатывают – на колебании курсов или каких-то других вещах – у каждого своя судьба", – резюмировал он.