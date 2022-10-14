Данилов связывает высказывания Маска об Украине с бизнесом: Помните, он говорил, что будет покупать известную соцсеть? Потом отказался

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ", вышедшем 13 октября.
Секретаря СНБО спросили, что бы он ответил на последние заявления Маска в Twitter.
"Нам нужно себе определить: он бизнесмен или политик? – отреагировал Данилов. – Дело в том, что очень большое количество умных бизнесменов зарабатывают на политике. И то, что делает Маск, может быть одним из элементов его немалого заработка, когда акции его компании после определенных заявлений падают и кто-то скупает их – или окружение Маска, или какие-то другие действующие лица этого действа. Я не исключаю, что это может быть ситуация, связанная именно с бизнес-процессами – бизнес на информации. Помните, он в свое время говорил, что будет покупать одну из достаточно известных соцсетей? Потом отказался".
Речь о сделке Маска с Twitter. Данилов отметил, что когда происходят такие процессы, "колебания акций – безумные".
"Речь идет о миллиардах, а не о сотнях миллионов долларов. Хочу заметить, что здесь нужно достаточно внимательно оценивать ситуацию", – добавил он.
Данилов подчеркнул, что Украине "никакие советы масков или кого-то другого абсолютно не нужны".
"Наша страна будет самостоятельно принимать решения, как нам жить, чем нам заниматься и как мы будем защищать нашу страну. [...] Мы – независимое, самостоятельное государство. Мы благодарим всех стран-партнеров, которые нам в этом помогают, участвуют. А если некоторые на этом зарабатывают – на колебании курсов или каких-то других вещах – у каждого своя судьба", – резюмировал он.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Проект, по утверждению бизнесмена, обошелся его компании в $80 млн.
В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.