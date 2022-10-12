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12 октября, 2022
 
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"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины

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Притула: Книга по истории Украины едет к вам, Маск
Притула: Книга по истории Украины едет к вам, Маск
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский шоумен и ведущий Сергей Притула отправил американскому предпринимателю, главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску книгу по истории Украины. Об этом Притула сообщил 12 октября в Twitter.

"Книга по истории Украины Романа Пиняжко едет к вам, Маск. Надеюсь, это поможет вам понять, почему капитуляция перед российской империей зла не вариант для украинцев", – обратился к Маску Притула. 

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Издание Vice 11 октября написало, что Маск обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Об этом Маск якобы рассказал основателю консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру, а тот – своим сотрудникам.

Когда у Маска в Twitter спросили, был ли такой разговор, он ответил отрицательно.

Теги: война России против Украины, Илон Маск, Сергей Притула
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