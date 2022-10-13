Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Маск запустил в продажу мужской парфюм "Сожженные волосы", который "поможет выделиться из толпы"

Маск: С такой фамилией, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен
Маск: С такой фамилией, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен
Фото: ЕРА

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 12 октября в Twitter сообщил о старте продаж парфюма под названием Burnt Hair ("Сожженные волосы"), разместив изображение флакона.

"Самый лучший аромат на Земле", – написал Маск, добавив ссылку на сайт еще одной основанной им компании The Boring Company, где можно заказать парфюм.

В описании товара говорится, что получить заказ покупатели смогут в первом квартале 2023 года. При этом спустя шесть часов после публикации новости о старте продаж Маск сообщил, что уже получил заказы на продажу 10 тыс. флаконов.

"С такой фамилией, как у меня ("Маск" в переводе означает "мускус" – используемое в парфюмерии ароматическое вещество. "ГОРДОН"), вход в парфюмерный бизнес был неизбежен. Почему я вообще так долго с этим боролся?" – прокомментировал он ситуацию.

Контекст:

В конце сентября Маск заявил в Twitter, что намерен создать мужской парфюм с названием Burnt Hair, который "поможет выделиться из толпы" и "быть замеченным во время прогулки по аэропорту". 

Спустя около двух недель предприниматель анонсировал старт продаж этого парфюма и показал, как будет выглядеть флакон.

Теги: Илон Маск, парфюм
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