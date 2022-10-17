Маск: "Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее"

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет третья мировая война", – написал Маск.
If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022
We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?
If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.
15 октября он написал, что Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот. Он заявил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Но позже Маск изменил свое решение.