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Маск: "Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее"

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Маск считает, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации
Маск считает, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации
Фото: EPA

Если по России нанесут ядерный удар, она сделает аналогичный удар в ответ. Такое мнение в Twitter опубликовал американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 17 октября.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет третья мировая война", – написал Маск. 

15 октября он написал, что Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот. Он заявил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Но позже Маск изменил свое решение

Теги: Украина, ядерное оружие, третья мировая война, Илон Маск, ядерный удар
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