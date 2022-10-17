Маск: "Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее"

Маск считает, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации Фото: EPA

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет третья мировая война", – написал Маск.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.



We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?



If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

15 октября он написал, что Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот. Он заявил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.