"Черт с ним". Маск заявил, что продолжит финансировать работу в Украине интернета Starlink

"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал он.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer * , we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

В комментариях ему указали, что он и так заплатил "рекордную сумму налогов" и "какой-то процент из них тоже ушел в Украину".

"Судьба любит иронию", – прокомментировал Маск.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине. Позже это подтвердил и сам Маск.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил в Telegram, что "терминалы Starlink работали, работают и будут работать" на фронте.

Маск говорил, что Россия пытается уничтожить систему Starlink в Украине, потому что она единственная, которая все еще работает на фронте, а все остальные "мертвы".