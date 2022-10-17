Подоляк призвал изгнать Россию со вcех международных площадок

Михаил Подоляк заявил, что России не место в "Большой двадцатке" Фото: Офіс Президента України / Facebook

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", – написал Подоляк.

Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали, Индонезия.

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему о том, что приедет лично.