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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк призвал изгнать Россию со вcех международных площадок

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Михаил Подоляк заявил, что России не место в "Большой двадцатке"
Михаил Подоляк заявил, что России не место в "Большой двадцатке"
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Россия после обстрелов критической инфраструктуры Украины и объявления мобилизации не имеет права сидеть за столом с лидерами G20. Об этом заявил 17 октября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец российскому лицемерию. РФ должна быть изгнана со всех площадок", – написал Подоляк.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали, Индонезия. 

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему о том, что приедет лично.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. Только 10 октября в результате обстрелов РФ пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве энергетики. Часть областей была обесточена. В "Укрэнерго" предупредили о веерных отключениях электроэнергии.

Всего за три дня, 10–12 октября, зафиксировано 128 обстрелов со стороны оккупантов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, сообщил Шмыгаль.

Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Также под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Теги: Россия, G20, обстрелы, война России против Украины, саммит G20, Михаил Подоляк
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