Винницкая область под ракетным обстрелом – ОВА

Об этом в Telegram в 13.57 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.
"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные", – написал руководитель ОВА.
Борзов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 12.51.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.
17 октября оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.