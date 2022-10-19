Винницкая область под ракетным обстрелом – ОВА

Об этом в Telegram в 13.57 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

"Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные", – написал руководитель ОВА.

Борзов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 12.51.

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