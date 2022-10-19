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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины 10 ракетных и 18 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты совершили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Оккупанты совершили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины 10 ракетных и 18 авиационных ударов. Об этом 19 октября в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под удары со стороны российских захватчиков попали районы более 10 населенных пунктов. Среди них – КиевЖитомирХарьковДнепрКривой РогЗапорожьеНиколаев, Курахово Донецкой области и Трихаты Николаевской области.

Противник применял крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Помимо этого, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, 10 из которых сбили подразделения сил обороны.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0KrSqZsxGAkaKGRG4jLp2LERfbpUYf8qG3pTMvopyQPEskbKMpiU6JStaoxjuJtRhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Октябрь, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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