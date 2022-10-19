За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины 10 ракетных и 18 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Оккупанты совершили около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Также противник совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под удары со стороны российских захватчиков попали районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты Николаевской области.

Противник применял крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Помимо этого, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, 10 из которых сбили подразделения сил обороны.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – подчеркнули в Генштабе.

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