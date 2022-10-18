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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прицельно обстреляли центр села, когда людно". Глава Сумской ОВА рассказал подробности обстрела войсками РФ Юнаковской общины

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Живицкий сообщил, что в селе повреждены дома и амбулатория
Живицкий сообщил, что в селе повреждены дома и амбулатория
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты 18 октября обстреляли центр села в Юнаковской общине Ровенской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Террористы из России цинично и в очередной раз "пробили дно". Посреди дня россияне прицельно обстреляли центр села. Снаряды направили прямиком на мирных людей. Около 10 прилетов из ствольной артиллерии – возле магазинов и как раз в то время, когда там людно", – написал он.

Живицкий сообщил, что два человека погибли на месте.

"Еще один мужчина при обстреле ехал по центру села на мотоцикле. Он ранен, его забрала "скорая". В селе повреждены дома и амбулатория", – добавил глава ОВА.

Ранее об обстреле информировал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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