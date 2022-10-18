"Прицельно обстреляли центр села, когда людно". Глава Сумской ОВА рассказал подробности обстрела войсками РФ Юнаковской общины

Живицкий сообщил, что в селе повреждены дома и амбулатория Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Террористы из России цинично и в очередной раз "пробили дно". Посреди дня россияне прицельно обстреляли центр села. Снаряды направили прямиком на мирных людей. Около 10 прилетов из ствольной артиллерии – возле магазинов и как раз в то время, когда там людно", – написал он.

Живицкий сообщил, что два человека погибли на месте.

"Еще один мужчина при обстреле ехал по центру села на мотоцикле. Он ранен, его забрала "скорая". В селе повреждены дома и амбулатория", – добавил глава ОВА.

Ранее об обстреле информировал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.