Россияне обстреляли Сумскую область, погибли два человека

"Под огонь попала Юнаковская община Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов. Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям", – написал он.

Тимошенко сообщил, что в результате обстрелов два человека погибли, один травмирован. Поврежден магазин и здания вокруг.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

18 октября оккупанты снова обстреляли украинские города. В Киеве попали в объект энергоструктуры, погибли три человека.