Утром оккупанты запустили по Харькову из Белгорода восемь ракет – Синегубов

Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет Фото: EPA

По его словам, предварительно пострадавших нет, однако информация уточняется, а профильные службы проводят обследование, в частности, в Новобаварском, Основянском и Слободском районах Харькова.

Кроме этого, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с Россией.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, сообщил Синегубов, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также 17 октября в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились двое мужчин 74-х и 67-ми лет, которые ранее получили ранения.