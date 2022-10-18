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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты запустили по Харькову из Белгорода восемь ракет – Синегубов

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Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет
Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет
Фото: EPA

18 октября около 08:30 российские оккупанты запустили по Харькову из Белгорода восемь ракет. Об этом заявил 18 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, предварительно пострадавших нет, однако информация уточняется, а профильные службы проводят обследование, в частности, в Новобаварском, Основянском и Слободском районах Харькова.

Кроме этого, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, которые расположены рядом с линией столкновения и границей с Россией.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, сообщил Синегубов, в течение суток в Купянском районе с ранениями госпитализирован мужчина 64-х лет. Также 17 октября в Купянском и Чугуевском районах к медикам обратились двое мужчин 74-х и 67-ми лет, которые ранее получили ранения.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что утром 18 октября в Харькове прозвучало две серии взрывов. По предварительной информации, под удар попал район одного из промышленных предприятий города.

Теги: Россия, Харьков, война, граница, Белгород, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Олег Синегубов, российские оккупанты
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