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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день оккупанты четырежды обстреляли Сумскую область, всего – 64 прихода – ОВА

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В Хотинской общине повреждено не менее пяти домов, отметил Живицкий
В Хотинской общине повреждено не менее пяти домов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска днем 18 октября обстреляли территорию трех общин Сумской области – Юнаковской, Хотинской и Новослободской (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день россияне четырежды обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. В общей сложности – 64 прихода", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате "циничного удара" оккупантов по центру села в Юнаковской общине погибло двое человек, еще один получил ранение.

Кроме того, повреждены амбулатория, котельная и линия электропередач, добавил глава Сумской ОВА.

"Хотинская община: артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее пяти домов, – отметил Живицкий. – Новослободская община: минометный обстрел. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач. Как после этого можно назвать наших соседей людьми? Россия – страна террорист".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Так, накануне, рано утром 17 октября российские войска атаковали ракетами Роменский район.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, погибшие, автомобиль, ранение, миномет, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты, школа
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