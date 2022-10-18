За день оккупанты четырежды обстреляли Сумскую область, всего – 64 прихода – ОВА

В Хотинской общине повреждено не менее пяти домов, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день россияне четырежды обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. В общей сложности – 64 прихода", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате "циничного удара" оккупантов по центру села в Юнаковской общине погибло двое человек, еще один получил ранение.

Кроме того, повреждены амбулатория, котельная и линия электропередач, добавил глава Сумской ОВА.

"Хотинская община: артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее пяти домов, – отметил Живицкий. – Новослободская община: минометный обстрел. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач. Как после этого можно назвать наших соседей людьми? Россия – страна террорист".

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