За день оккупанты четырежды обстреляли Сумскую область, всего – 64 прихода – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"За день россияне четырежды обстреливали населенные пункты области. Били прицельно по мирным людям и гражданским объектам из минометов и артиллерии. В общей сложности – 64 прихода", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, в результате "циничного удара" оккупантов по центру села в Юнаковской общине погибло двое человек, еще один получил ранение.
Кроме того, повреждены амбулатория, котельная и линия электропередач, добавил глава Сумской ОВА.
"Хотинская община: артиллерийский обстрел. Повреждено здание спасателей, детский спортзал, гражданский автомобиль и не менее пяти домов, – отметил Живицкий. – Новослободская община: минометный обстрел. Повреждены дом культуры, школа, детская площадка, линия электропередач. Как после этого можно назвать наших соседей людьми? Россия – страна террорист".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Так, накануне, рано утром 17 октября российские войска атаковали ракетами Роменский район.