На левом берегу Киева после ракетной атаки России частично возобновили электро- и водоснабжение – Кличко

Мэр Киева заявил, что технические работы удалось выполнить за семь часов Фото: Віталій Кличко / Facebook

Поэтому, по словам мэра, отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.

Кличко отметил работу специалистов, которым удалось за семь часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на то время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру Киева.

"После сегодняшней ракетной атаки для части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", – сказал мэр.