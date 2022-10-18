На левом берегу Киева после ракетной атаки России частично возобновили электро- и водоснабжение – Кличко

Поэтому, по словам мэра, отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.
Кличко отметил работу специалистов, которым удалось за семь часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на то время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру Киева.
"После сегодняшней ракетной атаки для части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", – сказал мэр.
Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он.
Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.
17 октября оккупанты также повредили энергетические объекты в Киеве. Кличко сообщал, что в этот день они выпустили по столице 28 дронов.