ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На левом берегу Киева после ракетной атаки России частично возобновили электро- и водоснабжение – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мэр Киева заявил, что технические работы удалось выполнить за семь часов
Мэр Киева заявил, что технические работы удалось выполнить за семь часов
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве возобновили электроснабжение для 83 тысяч семей, которые остались без света после обстрела Россией объекта критической инфраструктуры утром 18 октября. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Поэтому, по словам мэра, отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.

Кличко отметил работу специалистов, которым удалось за семь часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на то время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру Киева.

"После сегодняшней ракетной атаки для части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы",  сказал мэр.

Контекст:

Утром 18 октября в Киеве были слышны взрывы в Деснянском районе. Было три попадания в крупный объект энергетической сферы, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Разрушено многое на этом объекте. Сейчас на Троещине и в некоторых районах левого берега города отсутствуют водоснабжение и электричество", – сказал он.

Российские ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине, предупредили в Офисе президента.

17 октября оккупанты также повредили энергетические объекты в Киеве. Кличко сообщал, что в этот день они выпустили по столице 28 дронов.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война, водоснабжение, ДТЭК, электроснабжение, Троещина, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Не верю, что он может быть таким непорядочным". Звезда "Женского квартала" высказалась об отъезде Винника за границу
"Не верю, что он может быть таким непорядочным". Звезда "Женского квартала" высказалась об отъезде Винника за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (207760)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (90114)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (40745)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30830)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (30129)
6
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (29772)
7
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (27492)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (27406)
 
 
 
 