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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью – ОК "Север"

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Силы обороны Черниговской области сбили над селом Копти Козелецкого района две ракеты, отметили в ОК "Север"
Силы обороны Черниговской области сбили над селом Копти Козелецкого района две ракеты, отметили в ОК "Север"
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 октября сбили в небе над Черниговской областью две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Об этом в Facebook в 14.07 сообщило оперативное командование "Север" ВСУ.

"Силы обороны Черниговской области сбили над Коптями [Козелецкого района] две ракеты, – говорится в сообщении. – Наши защитники всегда на страже! Итого к победе".

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid0dUm8ZpPSoEUyRFirVxs8dxPG7VedcewPbHPXiMAcdhr8cm6osv1ZKqaHnaaK76eZl

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 13.08.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, воздушная тревога
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