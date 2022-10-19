ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью – ОК "Север"

Об этом в Facebook в 14.07 сообщило оперативное командование "Север" ВСУ.
"Силы обороны Черниговской области сбили над Коптями [Козелецкого района] две ракеты, – говорится в сообщении. – Наши защитники всегда на страже! Итого к победе".
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 13.08.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.