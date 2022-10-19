ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью – ОК "Север"

Силы обороны Черниговской области сбили над селом Копти Козелецкого района две ракеты, отметили в ОК "Север" Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Об этом в Facebook в 14.07 сообщило оперативное командование "Север" ВСУ.

"Силы обороны Черниговской области сбили над Коптями [Козелецкого района] две ракеты, – говорится в сообщении. – Наши защитники всегда на страже! Итого к победе".

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 13.08.

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