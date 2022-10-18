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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ с начала суток нанесли по территории Украины девять ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

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РФ продолжает наносить удары по Украине
РФ продолжает наносить удары по Украине
Фото: EPA

С начала суток 18 октября российские войска нанесли по территории Украины девять ракетных и 10 авиационных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений оккупанты задействовали четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, три из которых сбили подразделения сил обороны", – говорится в сообщении.

Также оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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