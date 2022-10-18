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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю оккупанты атаковали более 400 объектов инфраструктуры

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Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, в частности, объекты энергоинфраструктуры
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, в частности, объекты энергоинфраструктуры
Фото: EPA

С 10 по 18 октября 408 объектов инфраструктуры подверглись российским атакам и разрушениям, из них более 45 – объекты энергоинфраструктуры. Об этом "Укринформу" сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Кроме того, сейчас есть данные о повреждениях более 180 жилых домов.

"Каждый регион имеет план оперативного антикризисного реагирования, поэтому благодаря командной работе центральных и местных властей, коммунальных служб, ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжаются нон-стоп, до полного восстановления", – прокомментировал глава министр развития общин Алексей Чернышов.

Министр также призвал украинцев максимально экономить электроэнергию в пиковые часы потребления. Он отметил, что от этого направления зависит, как быстро энергетики и коммунальщики вернут стабильное электроснабжение в пострадавшие населенные пункты.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Министерство инфраструктуры, война России против Украины, Алексей Чернышов
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