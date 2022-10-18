За неделю оккупанты атаковали более 400 объектов инфраструктуры

Кроме того, сейчас есть данные о повреждениях более 180 жилых домов.
"Каждый регион имеет план оперативного антикризисного реагирования, поэтому благодаря командной работе центральных и местных властей, коммунальных служб, ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжаются нон-стоп, до полного восстановления", – прокомментировал глава министр развития общин Алексей Чернышов.
Министр также призвал украинцев максимально экономить электроэнергию в пиковые часы потребления. Он отметил, что от этого направления зависит, как быстро энергетики и коммунальщики вернут стабильное электроснабжение в пострадавшие населенные пункты.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.