Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00

Президент отметил, что за сутки РФ нанесла удары по более чем 10 украинским регионам.

"Везде, где это возможно, стараемся ускорить восстановительные работы. Но сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, которая потребляет много энергии. Чем осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17.00 до 23.00, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто соблюдает это простое правило для пиковых часов, помогает всей стране. Пожалуйста, объясняйте это родственникам, друзьям и соседям, чтобы направить наше национальное единение к общему и очень нужному результату", – сказал глава государства.

Золенский сообщил, что на 19 октября у него запланировано совещание по ситуации в энергетике.