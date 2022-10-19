Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию с 17.00 до 23.00

Президент отметил, что за сутки РФ нанесла удары по более чем 10 украинским регионам.
"Везде, где это возможно, стараемся ускорить восстановительные работы. Но сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, которая потребляет много энергии. Чем осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17.00 до 23.00, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто соблюдает это простое правило для пиковых часов, помогает всей стране. Пожалуйста, объясняйте это родственникам, друзьям и соседям, чтобы направить наше национальное единение к общему и очень нужному результату", – сказал глава государства.
Золенский сообщил, что на 19 октября у него запланировано совещание по ситуации в энергетике.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов. Сегодня утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.