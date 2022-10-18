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ОБЩЕСТВО

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100% – Шмыгаль

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Правительство продолжает готовиться к отопительному сезону, сказал Шмыгаль
Правительство продолжает готовиться к отопительному сезону, сказал Шмыгаль
Фото: depositphotos.com

Неприфронтовые общины готовы к отопительному сезону почти на 100%. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 18 октября на заседании правительства, его цитирует сайт Кабмина.

Премьер рассказал о последствиях обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины и призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки на систему. 

Он сообщил, что в Украине разработали комплекс мер по экономному потреблению электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения, в частности, в период максимальной нагрузки в часы пик.

"Этот комплекс мер позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости, – заявил Шмыгаль. – Российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону. Накапливаем ресурсы. Формируем резервы. Сейчас жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых общинах готовы к отопительному сезону почти на 100%". 

По словам премьера, Украина накопила в подземных газохранилищах 14 млрд 135 млн м³ газа.

"Мощности для импорта из стран ЕС по необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период", – добавил он.

Контекст:

Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги. 12 октября он сообщил о снижении температурного минимума в украинских квартирах до 16 ºC

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко считает, что как минимум в Киеве погода позволяет начать отопительный сезон позже обычного – с ноября. В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, уголь, энергетика, правительство, отопительный сезон, электроэнергия, ПХГ, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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