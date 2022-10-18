Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100% – Шмыгаль

Премьер рассказал о последствиях обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры Украины и призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки на систему.

Он сообщил, что в Украине разработали комплекс мер по экономному потреблению электроэнергии населением, предприятиями, учреждениями и организациями в условиях действия военного положения, в частности, в период максимальной нагрузки в часы пик.

"Этот комплекс мер позволит прагматично и эффективно применять ограничения в случае необходимости, – заявил Шмыгаль. – Российские войска продолжат свой террор и удары по объектам энергетики. В ответ мы продолжим нашу тщательную подготовку к отопительному сезону. Накапливаем ресурсы. Формируем резервы. Сейчас жилищный фонд, больницы, школы в неприфронтовых общинах готовы к отопительному сезону почти на 100%".

По словам премьера, Украина накопила в подземных газохранилищах 14 млрд 135 млн м³ газа.

"Мощности для импорта из стран ЕС по необходимости также подготовлены. Угля на складах вдвое больше, чем в прошлом году на этот же период", – добавил он.