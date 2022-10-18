Шмыгаль призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии: вчера в пиковое время наблюдался рост на 1,8%

Шмыгаль рассказал, что 17 октября в вечернее время пиковой нагрузки на энергосистему в Киеве уровень потребления электроэнергии снизился на 10% по сравнению с воскресеньем, во всем центральном регионе зафиксировали снижение нагрузки на 8%.

"Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика вчера увеличился на 1,8%. Рост произошел за счет западных и северных областей Украины. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии – это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17.00 до 23.00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время", – сказал он.

Премьер призвал бизнес выключить "лишнее" освещение и вывески.

"Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме, – сказал Шмыгаль. – Когда вы будете включать свет, помните о людях, благодаря которым это возможно. О наших энергетиках. О тех, кто дает надежду и свет. Эти люди без преувеличения работают 24 часа в сутки, чтобы преодолеть последствия российского террора. Десятки бригад делают все для того, чтобы в наших с вами домах был свет".

Он рассказал, что над восстановлением поврежденной инфраструктуры в усиленном режиме работают правительство, энергетики, спасатели и местные власти.

"За эту неделю мы доказали, что можем оперативно восстанавливать и возвращать большинство энергосетей. Оккупантам не удастся сделать Украину темным местом на карте мира. Все восстановим", – подчеркнул Шмыгаль.