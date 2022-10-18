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Шмыгаль призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии: вчера в пиковое время наблюдался рост на 1,8%

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Правительство призывает украинцев ограничивать потребление электроэнергии в вечерние часы
Правительство призывает украинцев ограничивать потребление электроэнергии в вечерние часы
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 октября призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии. Текст речи премьера опубликован на сайте Кабмина.

Шмыгаль рассказал, что 17 октября в вечернее время пиковой нагрузки на энергосистему в Киеве уровень потребления электроэнергии снизился на 10% по сравнению с воскресеньем, во всем центральном регионе зафиксировали снижение нагрузки на 8%. 

"Однако в целом по Украине уровень потребления во время вечернего пика вчера увеличился на 1,8%. Рост произошел за счет западных и северных областей Украины. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии – это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17.00 до 23.00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит. Выключайте свет в помещениях, где вы не находитесь. Перенесите ремонтные работы на дневное время", – сказал он. 

Премьер призвал бизнес выключить "лишнее" освещение и вывески. 

"Каждый киловатт энергии, которую вы не используете, даст дополнительную стабильность нашей энергосистеме, – сказал Шмыгаль. – Когда вы будете включать свет, помните о людях, благодаря которым это возможно. О наших энергетиках. О тех, кто дает надежду и свет. Эти люди без преувеличения работают 24 часа в сутки, чтобы преодолеть последствия российского террора. Десятки бригад делают все для того, чтобы в наших с вами домах был свет". 

Он рассказал, что над восстановлением поврежденной инфраструктуры в усиленном режиме работают правительство, энергетики, спасатели и местные власти. 

"За эту неделю мы доказали, что можем оперативно восстанавливать и возвращать большинство энергосетей. Оккупантам не удастся сделать Украину темным местом на карте мира. Все восстановим", – подчеркнул Шмыгаль. 

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

В результате обстрелом повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября были повреждены шесть таких объектов. Сегодня утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева. Электрики продолжают восстанавливать работу системы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, правительство, электроэнергия, электроснабжение, Денис Шмыгаль, энергосистема, Кабмин
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